7 مبادرات ذكية لمحمد بن راشد للإسكان

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أوضح طلال آل علي مدير أول إدارة الخدمات الذكية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنه تم إطلاق 7 مبادرات ذكية جديدة خلال أسبوع جيتكس للتقنية، تشمل: «تطبيق إسكان، وتطبيق المصمم الذكي، ونظام الذكاء الإسكاني، وتطبيق اللجنة الذكية، وتطبيق معرف الإسكان في نسخته الجديدة، وتطبيق المدير الذكي، وتطبيق دفعات المقاولين للمهندسين». مبيناً أن من شأن هذه الخطوة، الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، ومواكبة الخطط الحكومية لإسعاد والتسهيل على المتعاملين.

وأضاف: «إنه تم تحديث خدمات تطبيق معرف الإسكان، حيث أصبح يعتمد على الأوامر الصوتية للمستفيد، والتي من خلالها يمكن البدء بالخدمة التي يريدها من خلال الصوت، فيما يوفر نظام الذكاء الإسكاني، خدمات إسكانية استشارية، وذلك لتسريع الإجراءات داخل المؤسسة».