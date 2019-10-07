حمدان بن راشد: جيتكس إعادة اكتشاف لقوة عقولنا

المصدر: دبي- البيان

قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي في افتتاحية كتاب المركز عن معرض جيتكس في دورته التاسعة والثلاثين: نحن على وشك دخول عصر رقمي جديد، حيث ستؤدي تقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والتنقل المستقبلي، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء، وسلسلة الكتل، إلى إحداث تحولات ليس فقط في طريقة ممارسة الأعمال ونمط الحياة، بل وفي مستقبل العالم بشكل عام.

وقد صُمِّمَ أسبوع جيتكس هذه السنة بحيث يسمح بالاطلاع على تلك التحولات والاحتفاء بالابتكار؛ والأهم من ذلك، إعادة اكتشاف قوة عقولنا وعبقرية الإنسان في اختراع تلك التكنولوجيات التي ستغير حياة البشر.

وتجد هذه الرؤية أفضل تعبير لها في شعار دورة 2019 «تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا».

وأضاف سموه: سيأخذكم هذا الحدث في رحلة متعددة الحواس للتعرف على التقنيات الدافعة للتحولات العالمية من خلال المشاركات العالمية والمحلية.

واستناداً إلى مكانة جيتكس كمنصة إقليمية فريدة لتلاقي الأعمال وتبادل المعارف، يقيم أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل -لأول مرة على الإطلاق- مؤتمراً مشتركاً له برنامج موحد.

وسيقدم المؤتمر أكثر من 290 ساعة من المضمون المُعَد خصيصاً لهذا الحدث، حيث يغطي تسعة مجالات أساسية: الجيل الخامس، والمدن الذكية، ولعبة النمو (الشركات الناشئة)، والتقنية المالية، والتسويق الرقمي، وتجارة التجزئة، والطاقة، والرعاية الصحية والتعليم. وعلاوةً على ذلك، يمكن المشاركة المجانية للخوض في مواضيع التقنيات التحولية مثــــل الجيـل Z وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأمور أخرى.

وأضاف سموه: سيشارك في المؤتمر ما يزيد عن 250 متحدثاً من قادة الشركات، وخبراء التخطيط الحكومي، وكبار الشخصيات، وخبراء الابتكار، حيث سيقودون النقاشات ويقدمون دراسات الحالة، ويساهمون بأفكار مؤثرة ستحدد ملامح القرارات المستقبلية في عالم الأعمال.

وقال: أسبوع جيتكس للتقنية ليس مصمماً ليكون عرضاً للتقنيات فقط، بل ليصبح منصة عالمية لتجارب التطوير يمكن من خلالها مواءمة تطبيق الابتكارات والتطورات التي من شأنها أن تثري التقدم الإنساني والاقتصادي والثقافي على الصعيدين الفردي والجماعي.

واختتم سموه كلمته: ونحن، إذ نتمنى أن يحقق هذا الحدث نجاحاً يبقيه في ذاكرتكم كالمعتاد، نود أن نرحب بكل العارضين والزوار المشاركين في أسبوع جيتكس للتقنية.