حمدان بن محمد: من يملك التكنـولوجيا اليوم يملك النجاح غداً

المصدر: دبي - البيان

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الدورة التاسعة والثلاثين من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، والدورة الرابعة من «معرض جيتكس لنجوم المستقبل»، بمشاركة 4500 شركة من 100 دولة، و100 ألف خبير تقني، ولفيف من القيادات العالمية والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين والمبدعين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إعجابه بالتطور المستمر للحدث الذي يتفرد بمكانته كأهم تجمّع لصنّاع ومطوري التكنولوجيا على مستوى المنطقة، وأحد أهم الفعاليات العالمية المعنية بالتقنيات الحديثة بكل ما تحمله من قيمة كقاطرة للتنمية ومحرك الدفع الرئيس للتطور الإنساني، وقال سموه: «مرت صناعة المعارض في دبي بتطور كبير من مساحة لتقديم منصات تطرح الجديد وتروّج للمنتجات، إلى ساحات إبداعية للقاء الأفكار وتبادل الخبرات واكتشاف الفرص وبيئة تتفاعل فيها الرؤى نحو إيجاد حلول تعين الإنسان على مواجهة التحديات في كل المجالات».

ورحّب سمو ولي عهد دبي بآلاف الشركات الموجودة في المعرض من مختلف أنحاء العالم، وقال سموه: «مشاركة آلاف الشركات وحرص أكبر الأسماء العالمية في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات على الوجود في هذا الحدث واستقطابه للعديد من الشركات من دول توجد للمرة الأولى يفتح أمامنا والعالم آفاقاً جديدة للتعاون لاكتشاف المزيد من الحلول التي من شأنها جعل حياة الإنسان أسهل وأسعد.. شراكاتنا مع أكبر مطوري التكنولوجيا في العالم ضمانة تعزز أهدافنا الاستراتيجية لنحجز لدبي ودولة الإمارات موقعاً ريادياً في مسيرة الثورة الصناعية الرابعة».

نجوم المستقبل

وأكد سموه أن تخصيص معرض «نجوم المستقبل» لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات التقنية المتنوعة يؤكد القيمة المتنامية للحدث كمنصة ذات تأثير إيجابي ملموس من خلال إسهام المعرض كحلقة وصل بين رواد الأعمال والمستثمرين المعنيين بقطاع التقنية، ويعزز فرص نموه بما يتيحه من فرص مهمة لهذه الشركات للوصول إلى رؤوس الأموال التي تمكنها من النمو لمواصلة طموحاتها وتحقيق أهدافها، وبما ينعكس إيجاباً على قدرات القطاع بصورة عامة.

تشكيل الحياة

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات نشرها عبر منصة التواصل «تويتر»، أمس: افتتحنا اليوم معرض جيتكس في دورته الـ39، وشاهدت تقنيات ستعيد تشكيل الحياة كما نعرفها. نحو 4500 شركة من نحو 100 دولة تضم أكبر الأسماء العالمية المشاركة في تشكيل الثورة الصناعية الرابعة اجتمعوا في دبي، لاكتشاف مزيد من فرص التعاون ولتقديم حلول تخدم الإنسان وتسهم في تحقيق سعادته.

وأضاف سموه: «جيتكس نجوم المستقبل»؛ حدث يفسح المجال أمام الطموحات الصاعدة بين المئات من عمالقة التكنولوجيا في العالم، ويساعد أكثر من 750 شركة ناشئة متخصصة في مجالات التقنية على لقاء ما يزيد على 1500 مستثمر، دبي ستبقى دائماً أرض الفرص ومقصد كل باحث عن النجاح والتميز.

وأكد أن من يملك زمام التكنولوجيا اليوم يملك زمام النجاح غداً، ونحن في سباقنا مع الزمن ومسيرتنا نحو القمة نأخذ بالأسباب، ولا نكتفي بمراقبة التطور من حولنا في كل المجالات، بل نشارك في صنعه، ونحرص على توظيف معطيات، وجني ثماره وتسخيرها لخدمة المجتمع وضمان سعادة أفراده.

وقد قام سمو ولي عهد دبي، ترافقه معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمسؤولين، بجولة شملت أرجاء المعرض الذي يشارك ضمن فعالياته آلاف الشركات العالمية، إضافة إلى جهات حكومية ومؤسسات خاصة متخصصة في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية وتقنية الجيل الخامس وغيرها من التقنيات الجديدة.

وتعرّف سموه خلال الجولة على أبرز مكونات «أسبوع جيتكس للتقنية» و«معرض جيتكس لنجوم المستقبل» المصاحب خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، والمقام تحت شعار «تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا»، حيث تسلط هذه الدورة من المعرض على الدمج بين الابتكار التقني والإبداع البشري، في الوقت الذي يعزز فيه معرض جيتكس لنجوم المستقبل، من خلال دورته الرابعة، مكانته كمنصة عالمية رئيسية لروّاد التقنية والتقنيات الناشئة، حيث ستحظى أكثر من 750 شركة ناشئة بفرصة مقابلة أكثر من 1,500 من المستثمرين والمشترين من الشركات.

وبدأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته في المعرض بزيارة منصة مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، حيث اطلع سموه على خدمات الشركة وما تقدمه من أحدث تقنيات الجيل الخامس والتطبيقات الداعمة للتحول الرقمي والابتكار الشامل التي تطال جميع القطاعات، وأبرزها قطاع النقل والتجزئة والرعاية الصحية، والتصنيع والطيران والنفط والغاز.

وتعرف سموه من مسؤولي شركة «سيسكو» العالمية على التقنيات التي تعرضها الشركة في مجال «التنقّل المتصل»، الذي يهدف إلى تزويد مستخدمي وسائل النقل بمزيد من المعلومات والخدمات العصرية المواكبة لتطلعاتهم، كما استمع لشرح حول مبادرة «فصول المستقبل» التي تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين وتحسين قدرات الطلاب. وزار سموه منصة شركة «آفايا» للاتصالات، حيث أجرى سموه اتصالاً بالفيديو مع طلاب مركز راشد لأصحاب الهمم، ثم توجّه سموه إلى منصة شركة «أريكسون» العالمية، حيث اطلع سموه على مبادرات الشركة وأحدث الابتكارات التكنولوجية باستخدام تقنية الجيل الخامس ودورها في تعزيز الخبرات الشخصية وتحسين الكفاءات الصناعية وبناء المدن المستقبلية المتصلة.

وتفقّد سمو ولي عهد دبي منصة شركة «هواوي» العالمية، واطلع من مسؤوليها على مشاريع الشركة في مجال التحول الرقمي والاستفادة من الابتكارات الحديثة والتقنيات الثورية كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ومبادرات الشركة للتعاون المشترك بين كل الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص.

وتوقف سموه عند منصة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات التي طورتها الشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في الدولة، كما زار سموه منصة شركة الاتصالات السعودية «STC» وتعرف على أحدث مشاريعها في مجال الأمن الرقمي والخدمات الذكية.

كما زار سموه جناح معرض «جيتكس لنجوم المستقبل 2019» وتفقد سموه منصات مجلس سيدات أعمال الشارقة، دائرة الصحة أبوظبي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومنصة إكسبو 2020، ومنصة اليابان، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وشملت زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تفقّد منصة شركة «إبسون» العالمية، حيث تعرف سموه على ما تقدمه الشركة من حلول ذكية في مجالات التعليم والترفيه وغيرها من المجالات الصناعية والتجارية، كما شملت الزيارة أجنحة عدد من الشركات العالمية الكبرى، ومنها «أوراكل» التي تطرح من خلال المعرض أحدث مشاريعها في مجال الحوسبة السحابية، وشركة «مايكروسوفت» العالمية التي تقدم في جيتكس هذا العام أحدث حلولها في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن المعلوماتي، وشركة «إنتل» العالمية المتخصصة في مجال صناعة الرقائق والمعالجات الحاسوبية، إضافة إلى شركتي «ساب» و«ديل».

ويتضمن معرض جيتكس العديد من الفعاليات المتنوعة التي سيتم من خلالها عرض الجيل الجديد من التقنيات، مثل فيرجن هايبر لوب ون التي تقدّم قطار الهايبر لوب بسرعة 1,200 كم/‏‏‏‏ساعة، الذي يساعد على السفر، بينما ستحتوي منطقة جيتكس لتقنيات نمط الحياة الجديدة على منتجات تعرض لأول مرة من شركة سامسونج، وInsta360.

وسينضم الخبير الشهير بوزوما سانت جون، كبير رؤساء التسويق، إلى قائمة تضم عدداً من رواد التحول مثل رونالدو مشحور، مؤسس شركة سوق دوت كوم، وخبير الذكاء الاصطناعي العالمي البارز د. بن جورتزل، رئيس مجلس إدارة وكبير علماء شركة «سينجولارتي ستوديو»، والرئيس التنفيذي ومؤسس مؤسسة سينجولارتي نت.

فعاليات مباشرة

وتشمل فعاليات جيتكس مقابلة مباشرة على المسرح مع تايلر شولتز، كاشف المخالفات الشهير الذي ذاع صيته من الفيلم الوثائقي لقناة HBO «المبتكر الباحث عن الدماء في وادي السليكون»، الذي سيشارك بسرد قصته الخاصة انهيار إليزابيث هولمز، والشركة الناشئة ثيرانوس لاختبارات الدم، التي قدرت قيمتها بـ 10 مليارات دولار.

وسوف يتم تسليط الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس والتقنيات التقدمية الأخرى خلال الأسبوع، بالإضافة إلى التركيز على الجيل Z، مع خبراء مثل كونور بليكلي، كبير رؤساء التسويق بوكالة كامبس، والمهندس التقني إدريس ساندو، الذي قام بالفعل ببرمجيات لشركة جوجل، وإنستغرام، وسناب شات، وتم تكريمه من قبل رئيس الولايات المتحدة السابق براك أوباما.

وكلاء التغيير

وسيستمع زوّار جيتكس إلى مجموعة مختارة من وكلاء التغيير العالمي في منصات التجزئة والشركات الناشئة والطاقة والتسويق الإلكتروني، ومنهم الرجل المسؤول عن إعادة تخيل مجموعة متاجر «تويز آر أس» بالشراكة مع B8ta الرائدة في التجزئة في وادي السليكون، فيليب روب، مؤسس ورئيس B8ta والرئيس التنفيذي المساعد في تويز آر أس، بالإضافة إلى فيش سانكاران، كبير رؤساء الابتكار في «والجرينز بوتس ألايانس»، المدير التنفيذي المعروف بإعادة ابتكار المؤسسات العصرية من خلال التحوّل الرقمي.

منصات

يضمّ أسبوع جيتكس للتقنية 2019 مزيداً من منصات المؤتمرات أكثر من أي وقت مضى، حيث تقدم دورة جيتكس هذا العام 290 ساعة من البرامج التي تضم واجهات عرض تركّز على أحدث التقنيات عبر جميع قطاعات الصناعة، مع حملات لإطلاق المنتجات، وعروض توضيحية لابتكارات سوف تغيّر شكل اللعبة، وتتعمق مؤتمرات أسبوع جيتكس للتقنية في الاتجاهات الكبرى التي تغطّي الصناعات الرئيسية، مع مؤتمرات متخصصة عن تقنيات الجيل الخامس والرعاية الصحية والطاقة والتسويق الرقمي والتجزئة والمدن الذكية والتمويل التقني والشركات الناشئة، والتعليم.

ولي عهد دبي:

Ⅶ شراكتنا العالمية تعزز أهدافنا الاستراتيجية نحو ريادة الثورة الصناعية الرابعة

Ⅶ شاهدت تقنيات ستعيد تشكيل الحياة كما نعرفها

Ⅶ دبي ستبقى دائماً أرض الفرص ومقصد كل باحث عن النجاح والتميز

Ⅶ نحن في سباقنا مع الزمن ومسيرتنا نحو القمة نأخذ بالأسباب

Ⅶ لا نكتفي بمراقبة التطور من حولنا في كل المجالات بل نشارك في صنعه

Ⅶ نحرص على توظيف المعطيات وجني ثمار التطور وتسخيرها لخدمة المجتمع وضمان سعادة أفراده

Ⅶ صناعة المعارض تطورت في دبي من منصات تروّج المنتجات إلى ساحات إبداعية

Ⅶ سموه يتعرّف خلال الجولة على الدمج بين الابتكار التقني والإبداع البشري

Ⅶ «نجوم المستقبل» يعزز مكانته كمنصة عالمية لروّاد التقنية بمشاركة 750 شركة ناشئة

Ⅶ الحدث فرصة مهمة للشركات للوصول إلى رؤوس الأموال التي تمكنها من تحقيق طموحاتها