بصمة الإمارات التجارية عالمية ولا تحتاج المعاملة التفضيلية

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أعلنت وزارة الاقتصاد في بيان، أمس، أن استفادة الإمارات من مرونة المعاملة التجارية التفضيلية هي أمر لا تحتاج إليه من الأساس؛ كونها استطاعت أن تضع بصمتها على الخارطة التجارية العالمية بفضل سياسات الانفتاح التجاري المتبعة.

ويأتي البيان بعد أن باشرت الولايات المتحدة الأمريكية مناقشات في منظمة التجارة العالمية لتمرير مقترحين يستهدفان إخراج دول عديدة من بينها دولة الإمارات من تصنيف البلدان النامية إلى تصنيف الدول المتقدمة اقتصادياً في منظمة التجارة العالمية، وإنهاء المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الدول في أسواق البلدان الصناعية والمتقدمة.

وأوضحت الوزارة أن المقترحين يحتاجان إلى موافقة كافة الأعضاء وفقاً لنظام التصويت في منظمة التجارة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات لن تقف ضد المقترحين في حالة تحولهما لقرارين. وأكدت أن المقترحين لن يؤثرا على التزامات الدولة الحالية ومصالحها في المنظمة بشكل كبير، وستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة.

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