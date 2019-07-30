الإمارات لن تتأثر بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

باشرت الولايات المتحدة الأمريكية مناقشات في منظمة التجارة العالمية للموافقة على مقترحين يستهدفان إخراج دول عديدة من بينها دولة الإمارات من تصنيف «البلدان النامية»، وإنهاء المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الدول في أسواق البلدان الصناعية والمتقدمة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«البيان الاقتصادي»، عن أن المقترحين الأمريكيين يواجهان معارضة قوية من دول كبرى أبرزها الصين والبرازيل والهند التي تتمتع بمزايا المعاملة التفضيلية، مستبعدة تمرير المقترحين من كافة دول المنظمة، حيث تنص قوانين المنظمة على اتخاذ قراراتها بالإجماع. كما استبعدت المصادر أن يناقش المجلس الوزاري للمنظمة في اجتماعاته العام المقبل هذين المقترحين والتصويت عليهما بسبب المعارضة التي يلاقيانها.

وشددت وزارة الاقتصاد في بيان، أمس، على محدودية تأثير المقترحين الأمريكيين على تجارة الدولة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات لن تقف ضد المقترحين في حالة تحولهما لقرارين. وأكدت أن المقترحين لن يؤثرا على التزامات الدولة الحالية ومصالحها في المنظمة بشكل كبير، وستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.

وأرجعت الوزارة في بيانها عدم تأثر الإمارات بالمقترحين إلى عدة أسباب، منها أن دولة الإمارات انتهت من جدولة التزاماتها في جانب السلع والخدمات منذ سنة 1996، كما أن دولة الإمارات تعتبر مركز تجارة محورياً في المنطقة وعلى مستوى العالم، لذلك فإن الاستفادة من المرونة المتعلقة بالتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة للدول النامية هو أمر لا تحتاج إليه دولة الإمارات من الأساس كونها استطاعت أن تضع بصمتها على الخارطة التجارية العالمية بفضل سياسات الانفتاح التجاري المتبعة.