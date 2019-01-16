مساعدات إماراتية عاجلة بقيمة 18.4 مليون درهم للاجئين السوريين في لبنان

المصدر: أبوظبي. البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية .. أطلقت مؤسسة خليفة الإنسانية حملة جديدة لإغاثة النازحين السوريين في لبنان بقمية 5 ملايين دولار بما يعادل 18.4 مليون درهم .

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة الإنسانية أن هذه التوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة تأتي إمتداداً للدور الإنساني التي تقوم به دولة الإمارات بمساعدة اللاجئين السوريين في كافة المحافظات اللبنانية وتخفيفاً عن الأشقاء في لبنان ومساعدته على الحد من معاناة النازحين السوريين خصوصاً في فصل الشتاء والبرد وما تعانيه الأسر السورية النازحة الأكثر فقرا المنتشرة في كافة الأراضي اللبنانية .

وأضاف المصدر ان العواصف المتتالية أغرقت مخيمات اللاجئين السوريين بمياه الأمطار ودمرت الخيام وأتلفت الفرش والمواد الغذائية وكل ما يمتلكونه، وزادت من بؤس سكانها، حيث يجدون صعوبة في تحمل رياح الشتاء القوية والبرد القارس.