خليفة يتلقى رسالة من رئيس جمهورية القمر المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

استقبال

وتسلّم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال استقباله محمد الأمين صيف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة.

علاقات

واستعــرض معالـي الدكتــور أنــور قرقاش مع الوزير محمد الأمين صيــف سبل الانطلاق بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، وأكد معاليه الحرص على تعزيز مستوى العلاقا ت الثنائية.

مناقشات

ومن جانب آخر استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد بيتر إيستلين الذي يزور الدولة حالياً.

وناقش معاليه مع الضيف خلال اللقاء العلاقات الثنائية والإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون.