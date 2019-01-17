خليفة يوجّه بمساعدات عاجلة للاجئين السوريين في لبنان

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أطلقت المؤسسة حملة جديدة لتقديم مساعدات عاجلة لإغاثة النازحين السوريين في لبنان بقيمة 18.4 مليون درهم.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة الإنسانية: «إن هذه التوجيهات الكريمة من قيادتنا الرشيدة تأتي امتداداً للدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لمساعدة اللاجئين السوريين في المحافظات اللبنانية كافة، وللتخفيف عن الأشقاء في لبنان ومساعدتهم في الحد من معاناة النازحين السوريين، خصوصاً خلال فصل الشتاء والبرد، ودعم الأسر السورية النازحة الأكثر فقراً والمنتشرة في جميع الأراضي اللبنانية».

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وأضاف المصدر: «إن العواصف المتتالية أغرقت مخيمات اللاجئين السوريين بمياه الأمطار ودمرت الخيام وأتلفت الفرش والمواد الغذائية وكل ما يمتلكونه، وزادت من بؤس سكانها، الذين يجدون صعوبة في تحمُّل رياح الشتاء القوية والبرد القارس».