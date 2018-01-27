فيديو مؤثر لشاب يختبر إنسانية من حوله وهكذا كانت الردود!

المواقف الإنسانية تكشف معادن البشر، فهي أقوى لغة لقراءة خفايا النفوس والأفكار وفي مقطع فيديو انتشر أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شاب كوري يستوقف المارة في الشارع ويطلب منهم مساعدته في ربط ربطة العنق لتكون طريقة تعاطي الآخرين معه مثلجة للقلوب.

ما يجعل هذا الموقف مؤثراً هو أن جميع من التقى بهم الشاب كانوا في قمة اللطافة والتعاون وتمنوا له النجاح والتوفيق في المقابلة فيما كانت ردت فعل إحداهن تفيض بالحنان حيث آثرت بأن تعطي قفازاتها للشاب لتحميه من البرد قائلة: لا بأس تستطيع الاحتفاظ بها أنا ألبس معطفاً ولا أشعر بالبرد.. الحياة صعبة على هذا الجيل الجديد.. أليس كذلك؟ ثق بنفسك وأنا متأكدة أنك ستنال هذه الوظيفة.

"من الصعب إيجاد عمل في هذه الأيام، أتمنى لك التوفيق في مقابلتك" بهذه الكلمات وفي لمسة أبوية خاطب مسن كوري الشاب في محاولة لتحفيزه لأداء أفضل ما لديه في المقابلة للحصول على العمل.

وأضاف: لا تنسى أن تقاتل من أجل هذه الوظيفة.

أما إحداهن فقامت بمسح الغبار عن رأس الشاب ثم أعطته أخرى كوباً من الشاي لتدفئة يديه بينما تحاول السيدة لف ربطة العنق حتى يتمكن الشاب من ارتدائها.