فيديو مؤثر لشاب يختبر إنسانية من حوله وهكذا كانت الردود!

المواقف الإنسانية تكشف معادن البشر، فهي أقوى لغة لقراءة خفايا النفوس والأفكار وفي مقطع فيديو انتشر أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شاب كوري يستوقف المارة في الشارع ويطلب منهم مساعدته في ربط ربطة العنق لتكون طريقة تعاطي الآخرين معه مثلجة للقلوب.
#شاهد.. شاب يختبر إنسانية من حوله وهكذا كانت الردود!https://t.co/qeQSvLBMnO#موقف_إنساني #فيديو #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lY8Nv944Mb— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 27, 2018
ما يجعل هذا الموقف مؤثراً هو أن جميع من التقى بهم الشاب كانوا في قمة اللطافة والتعاون وتمنوا له النجاح والتوفيق في المقابلة فيما كانت ردت فعل إحداهن تفيض بالحنان حيث آثرت بأن تعطي قفازاتها للشاب لتحميه من البرد قائلة: لا بأس تستطيع الاحتفاظ بها أنا ألبس معطفاً ولا أشعر بالبرد.. الحياة صعبة على هذا الجيل الجديد.. أليس كذلك؟ ثق بنفسك وأنا متأكدة أنك ستنال هذه الوظيفة.
"من الصعب إيجاد عمل في هذه الأيام، أتمنى لك التوفيق في مقابلتك" بهذه الكلمات وفي لمسة أبوية خاطب مسن كوري الشاب في محاولة لتحفيزه لأداء أفضل ما لديه في المقابلة للحصول على العمل.
وأضاف: لا تنسى أن تقاتل من أجل هذه الوظيفة.
أما إحداهن فقامت بمسح الغبار عن رأس الشاب ثم أعطته أخرى كوباً من الشاي لتدفئة يديه بينما تحاول السيدة لف ربطة العنق حتى يتمكن الشاب من ارتدائها.