«كرسي الفرح» تصميم عراقي رسم البهجة في المتاحف العالمية

احتفت مدينة تورينو الإيطالية بالمهندس والمصمّم العراقي الذي قدم في شهر أبريل 2017 تصميماته لمجموعة من الحقائب والاكسيسوارات خلال عرض تورينو للأزياء.

وبعد فترة قصيرة من العرض احتفت المدينة مجدا بالمصمم العراقي بعد تصميمه لمقعد مميز أطلق عليه اسم "كرسي جوي" وتعني "كرسي الفرح" وهو كرسي أضفى عليه المصمم لمسات من الألوان التي تعكس الفرحة والسعادة التي غابت في تصاميم الكراسي الفنية الإيطالية والعالمية.

استلهم المصور تصميم الكرسي من كرسي آخر صممه 3 مهندسين إيطاليين عام 1970 ويعرض في مختلف متاحف العالم.

عندما طرح الحربة فكرة تصميم مقعد مشابه بلمساته الخاصة، لم تتردد صاحبة شركة إيطالية في الموافقة ودعم فكرة إعادة تصميم كرسي شاهده العالم منذ عقود بلون الجلد الموحد لتدب الحياة فيه من جديد من خلال ألوان الفرح والسعادة.

كرسي الفرح صنع منه 24 نسخة جميعها مرقمة وفريدة وحجزت من قبل مشترين من أصحاب المتاحف قبل عرضها للبيع.

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