شاهد.. لحظة وفاة مسن مصري وهو ساجد

أظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل، لحظة وفاة رجل مسن أثناء تأديته صلاة النافلة عقب الانتهاء من صلاة العشاء، بأحد المساجد في محافظة الشرقية بمصر.

وبيّن الفيديو، المسن وهو يصلي حيث نزل للسجود في الركعة الثانية وحينما بدأ يقوم من سجوده عاد وسجد مرة أخرى، قبل أن يستقر جسده في وضعية السجود ويفارق الحياة في تلك اللحظة.

ونشرت وسائل إعلام مصرية أن المسن يدعى أحمد أبو هراس وعمره 65 عاماً، وهو ينتمي لقرية عليم التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتوفي بسبب تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، مشيرة إلى أن الفقيد كان معروفاً بين أهل قريته بحسن سيرته ووجهه البشوش.