نعرض لكم مواعيد مترو دبي وأماكن تواجد الحافلات خلال ليلة رأس السنة الميلادية.
بالفيديو: تعرفوا على مواعيد #مترو_دبي وأماكن تواجد الحافلات خلال ليلة رأس السنة الميلادية.https://t.co/C28g4FEQFj#رأس_السنة_في_دبي@RTA_Dubai#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Yj33bA43Vz— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 30, 2017
تعرف على خطة السير وأماكن تواجد المواصلات العامة:
تعرف على خطة السير وأماكن تواجد المواصلات العامة أثناء #فعاليات #رأس_السنة_الميلادية #٢٠١٨ . @DubaiPoliceHQ@RTA_Dubai@DCDDubai#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/36wZNnoIja— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 30, 2017
لجميع السائقين ومستخدمي الطريق، يمكنكم الاطلاع على خطة إغلاقات الطرق خلال ليلة رأس السنة الميلادية:
لجميع السائقين ومستخدمي الطريق، يمكنكم الاطلاع على خطة إغلاقات الطرق خلال ليلة رأس السنة الميلادية، يوم الأحد 31 ديسمبر 2017. #رأس_السنة_في_دبي@RTA_Dubai#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YUGBN2cFrc— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 30, 2017
شرطة دبي: معلومات هامّة لزوّار منطقة الداون تاون للاحتفال بـ #رأس_السنة_في_دبي
شرطة دبي: مراحل إغلاق الطرق والمداخل المؤدية إلى منطقة إعمار بوليفارد
شرطة دبي: معلومات هامّة لزوّار منطقة الداون تاون للاحتفال بـ #رأس_السنة_في_دبي@DubaiPoliceHQ#لجنة_تأمين_الفعاليات#أمنكم_سعادتنا#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ry2sCwWSoA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 30, 2017
شرطة دبي: مراحل إغلاق الطرق والمداخل المؤدية إلى منطقة إعمار بوليفارد خلال ليلة #رأس_السنة_في_دبيhttps://t.co/C28g4FEQFj@DubaiPoliceHQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MyWWuGuNbj— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 30, 2017