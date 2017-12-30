تعرفوا على مواعيد مترو دبي وأماكن تواجد الحافلات خلال ليلة رأس السنة

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 نعرض لكم مواعيد مترو دبي وأماكن تواجد الحافلات خلال ليلة رأس السنة الميلادية.

تعرف على خطة السير وأماكن تواجد المواصلات العامة:

لجميع السائقين ومستخدمي الطريق، يمكنكم الاطلاع على خطة إغلاقات الطرق خلال ليلة رأس السنة الميلادية:

شرطة دبي: معلومات هامّة لزوّار منطقة الداون تاون للاحتفال بـ #رأس_السنة_في_دبي

شرطة دبي: مراحل إغلاق الطرق والمداخل المؤدية إلى منطقة إعمار بوليفارد
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