حمدان بن محمد: من زايد وراشد تعلمنا حب الوطن

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي مقطع فيديو على حسابه في انستغرام بمناسبة اليوم الوطني ، معلقا عليه بقوله " 46 عاماً مضت على قيام اتحاد دولتنا وفي كل يوم منها كان للإمارات وشعبها الأبي موعد مع المجد .. من زايد وراشد والأباء المؤسسين تعلمنا حب الوطن ونستلهم منهم روح البذل والعطاء في سبيل رفعة وعزة شعبنا".

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