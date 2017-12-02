حمدان بن محمد: من زايد وراشد تعلمنا حب الوطن

#حمدان_بن_محمد: 46 عاماً مضت على قيام اتحاد دولتنا وفي كل يوم منها كان للإمارات وشعبها الأبي موعد مع المجد .. من زايد وراشد والآباء المؤسسين تعلمنا حب الوطن ونستلهم منهم روح البذل والعطاء في سبيل رفعة وعزة شعبنا.#اليوم_الوطني46#اليوم_الوطني #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DLgMvasrEA — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي مقطع فيديو على حسابه في انستغرام بمناسبة اليوم الوطني ، معلقا عليه بقوله " 46 عاماً مضت على قيام اتحاد دولتنا وفي كل يوم منها كان للإمارات وشعبها الأبي موعد مع المجد .. من زايد وراشد والأباء المؤسسين تعلمنا حب الوطن ونستلهم منهم روح البذل والعطاء في سبيل رفعة وعزة شعبنا".