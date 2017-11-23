شاهد.. رجل يصطاد ثعباناً داخل قطار مليء بالمسافرين

أصبح رجل إندونيسي بطلا على الإنترنيت بعد قتله، بيديه فقط، ثعبانا كان يتجول وسط قطار مليء بالمسافرين، في العاصمة جاكارتا، يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الماضي.

وقد توقف القطار المسرع بعد أن شاهد الركاب الثعبان يتوارى على رف الحقائب، في إحدى قاطراته الأتية من بوغور، جنوب العاصمة.

وأظهرت الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة هاتف ذكي ونشره على الإنترنت، الرجل إثر خطفه للثعبان ثم سحق رأسه على الأرض، في حركة جلد عنيفة.

وعلى ما يبدو، قتل الثعبان على الفور، حيث ظل الركاب الخائفون، بمن فيهم ضابط أمن مرور المعابر، على مسافة من المشهد.

ولم يتضح أي نوع من الثعابين كان، أو إذا ما كان ساما.

يشار إلى انه من المعتاد رؤية الزواحف أو حيوانات أليفة تسافر في وسائل النقل العام في المناطق القروية في إندونيسيا، ولكن يحظر على الركاب أخذها على متن وسائل النقل العمومية.