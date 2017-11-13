فيديو مروع من متجر بالعراق لحظة الهزة الأرضية

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قوة الهزة الأرضية التي ضربت محافظة السلمانية العراقية مساء أمس.

وأظهر المقطع، بحسب صحيفة الأنباء، ما حدث داخل أحد المتاجر أثناء وقوع العلب الغذائية من الأرفف المخصصة لها، ورصد المقطع المصور لحظة فرار المواطنين العراقيين الى الشوارع وإصابتهم بحالة من الذعر والهلع جراء ما حدث.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية في إيران والعراق وبلغت قوته 5ر7 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 50 في العراق بعد الزلزال، وارتفع ضحاياه الى 407 قتلى في الجانب الايراني، بحسب حصيلة جديدة صدرت الاثنين عن الطب الشرعي وبثها التلفزيون الحكومي.