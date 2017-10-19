شاهد .. لماذا انهمرت دموع رئيس وزراء كندا أمام الكاميرا؟

لحظات مؤثرة ودموع "حزن وألم" بدت على وجه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بعد أن انهمرت دموعه على خديه أمام الكاميرا وهو يعلن موت "صديقه" كما قال.

ففي كلمات مؤثرة، نعى ترودو صديقه المغني غورد داوني الذي توفي عن عمر 53 سنة بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال والدموع تغرق عينيه: "خسرناه، كان غورد صديقي، بل كان صديق الجميع". وتابع بعبارات لا تخلو من الألم: "أستطيع القول إن كندا من دونه أقل"

وأضاف أن "هذا الرجل الرائع كان يريد أن يكون البلد أفضل، أحب كندا، بل أحب كل ركن فيها".

كما أشار في لحظة مرارة: "على الرغم من أننا كنا نتوقع ذلك إلا أننا أملنا ألا تأتي تلك اللحظة".

وختم متأثراً: "كنت أظن أنني سأتمكن من التغلب على تلك اللحظة لكنني لم أستطع، إنها لحظات مؤلمة جداً".