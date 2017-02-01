ركلة قوية تنقذ طفلة من باب المصعد؟

ركلت أم طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات بقدمها، وأسقطتها على الأرض لكي تنقذها من باب المصعد، الذي كاد يتسبب في أذى للطفلة.

ولولا التصرف السريع الذي قامت به الأم الماليزية الجنسية لكان باب المصعد سحق الطفلة، وهو يضرب بقوة لكي ينغلق.

وكثيراً ما يعاني الآباء والأمهات من أبواب المصاعد لحماية أطفالهم من مخاطرها.

وكانت الطفلة تتقدم باتجاه المصعد، بحسب ما أظهر الفيديو الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وكادت تدخل عبر الباب المتحرك ونجت بفعل الإلهام السريع لقلب الأم.

والباب من النوع الذي ليس فيه أداة استشعار تحول دون إغلاقه في حال عبور جسم أو شخص، ما يعني أن سوف يغلق لا محالة.

وساعد التصرف السريع كما البرق - وبتلك الركلة غير الخطرة، كما أرادتها الأم - في نجاة الطفلة.

ولقيت الأم إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسن ما فعلت وتصرفت بحكمة وذكاء سريع.

وسجلت المشهد كاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة داخل المجمع السكني في مدينة باتو في ماليزيا.

وأكد حارس المبنى السكني، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية: "ليس للمصعد من أجهزة استشعار. هناك فقط زر في الداخل يجعل الباب مفتوحاً".

وأوضح أن المرأة كانت زائرة للمبنى وليست من السكان، وقد يكون هذا أحد الأسباب التي جعلتها لا تعرف طبيعة المصعد في البناية، وتتخذ حذرها منذ البداية مع طفلتها.