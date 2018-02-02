الإمارات في أعالي البحار

بقدر الجهد والمثابرة والعمل الدؤوب تأتي إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة تباعاً على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، ولتتصدر دولتنا الحبيبة الصفوف الأولى والمراكز المرموقة عالمياً، وها هي الإمارات تضيف لإنجازاتها الدولية، بفوزها بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، لتؤكد مكانتها ونشاطها في أعالي البحار، وهي العضوية التي تمنح للدول الأكثر التزاماً بقواعد القانون الدولي البحري والأكثر إسهاماً وفاعلية في مسارات البحرية الدولية إقليمياً وفي أعالي البحار، وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والقطاعات البحرية في الدولة بهذا الإنجاز الكبير، الذي يضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مختلف المجالات، متمنياً سموه للهيئة التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة التميز، وترسيخ حضور الدولة فاعلاً رئيسياً ومؤثراً على الخريطة البحرية الدولية وتقديم أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموانئ والشحن.

إنه إنجاز كبير أن تحقق دولة الإمارات المراكز المتقدمة عالمياً، لكن المحافظة علي هذه المراكز والاستمرار في المقدمة ومواصلة تقديم الأفكار المبدعة والتحلّي بالهمة والإصرار والعزيمة على بلوغ الأفضل والأحسن هو الأساس لتحقيق طموحاتنا بمزيد من الرقي والتقدم، وهذا ما أوصى به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العاملين الذين حققوا الإنجازات والمراكز المتقدمة، وهو ما توصي دائماً به قيادتنا الرشيدة.