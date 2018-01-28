أبناء الوطن الأبطال

ليس أغلى عند الوطن من أبنائه الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وللحق، إنهم أبناء الإمارات الأوفياء الذين ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: «مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا»، وشهداء الوطن الأبرار الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى بأن جعلهم دائماً أحياء عند ربهم يرزقون، هم أيضاً أحياء في ذاكرة وقلوب أوطانهم وشعوبهم، وأبنائهم وأهلهم وذويهم في كنف ورعاية الدولة، وتوليهم القيادة الحكيمة كل رعاية واهتمام، فهم مصدر فخر وعزة لنا بصبرهم واحتسابهم أبناءهم الشهداء فداءً من أجل الوطن.

وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبد الله الدهماني، عن اعتزاز الإمارات وفخرها بأبنائها الأبطال الذين يسطرون المواقف البطولية والمشرفة لهم ولأهليهم ودولتهم.

ويقدمون أغلى ما يملكون لأجل الوطن والحق والواجب، وقال سموه: إن أبناءنا يعكسون قيماً تربوا عليها في الإخلاص والشجاعة والإقدام والبـذل والتضحيـة، كما أعرب سموه عن فخره واعتزازه بوقفة أسر الشهداء الشامخة والمواقف العظيمة والجليلة التي أبدوها بكل عز وصلابة متسلحين بقوة الإيمان بقضاء الله وقدره.

ستبقى تضحيات شهدائنا الأبرار دروساً عظيمة ومصدر فخر وإلهام دائم لنا وللأجيال المقبلة، لقد غرسوا فينا قيم الشجاعة والتضحية والولاء لهذا الوطن، وقدموا لنا نموذجاً نستمد منه العزم والقوة لمواجهة التحديات.