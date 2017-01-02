ستبقى الإمارات أولاً

يحق لنا أن ندخل العام الجديد، وكلنا فخر بقيادتنا وشعبنا وبلدنا، فالإمارات في العام 2017 تثبت أنها دولة متقدمة برؤيتها النافذة نحو المستقبل، وقدرتها على التطور والتميز، وتبني الشعارات والبرامج، التي تتحول إلى واقع لمصلحة المواطن.

هذه هي الإمارات، الدولة التي تمكنت بفضل توجيهات القيادة، وشراكة مواطنينا، والدور الإيجابي، الذي يمارسه الجميع، مواطنون ومقيمون، من إقامة بيئة مزدهرة، تفيض بالتطور والخير، بيئة آمنة، تتسم بالاستقرار، وهي بيئة إنسانية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من اشتراطات للحياة، وهي أيضاً الإمارات، التي استطاعت خلال وقت قصير، أن تتبوأ مكانة هامة جداً بين الدول، والأمم، في زمن لا يؤمن إلا بالعلم والتطور، مكانة تشهد بها كل التقارير العالمية، ويلمسها كل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة.

إننا ننظر بأمل كبير إلى المستقبل، وأن تبقى الإمارات، على المدى، مزدهرة، عنوانها الخير، وسرها التطور، وهذا العام الجديد، محطة مهمة، لتأكيد ولائنا للوطن، وقيام كل واحد فينا، بما عليه من واجبات، لأجل هذه البلاد، التي تستحق أن تبقى في موقعها العالمي، وهو موقع، لم يأت دون تعب، ودون سهر، وتخطيط، طوال عقود فائتة.

مع العام الجديد، نجدد العزم والعهد، بأن تكون الإمارات أولاً، وأن تبقى قوية مباركة، وأن يكون عامنا الجديد، عام إنجازات غير مسبوقة، في هذا العالم، فما زال أمامنا الكثير لننجزه، معاً، بروح الفريق الواحد، من أجل الإمارات.