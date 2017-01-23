«السقف موجود... والكل مبلل»

Ⅶ أعجب من تصريحات راشد الزعابي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة حول سقف الرواتب المنهار والذي لا يلتزم به إلا القليل بقوله: «إن جميع صفقات اللاعبين المواطنين التي تمت خلال القيد الشتوي مطابقة لسقف الرواتب، وإنه لم يثبت أي حالة اختراق، مما يبرهن على وعي أنديتنا والتزامها بسقف الرواتب»، يا أخي كلنا يعرف أن عدد الملتزمين بهذا السقف المتهاوي هم قلائل جداً وأن فضيحة ازدواجية العقود موجودة مع كل لاعبي النخبة، ومتأكدين من أن سقف رواتب البعض تعدى المليون شهرياً وليس سنوياً، فمن أين ستأتي المصداقية ومن أين سيأتي الالتزام بالعقود والأرقام، فباعتراف المستشار يوسف الشريف رئيس هيئة التحكيم السابق في اتحاد الكرة، والذي أكد قبل أسبوعين وبالحرف الواحد أن هناك عشرات العقود المخالفة لسقف الرواتب، وأنه تم اعتماد هذه العقود من اتحاد الكرة في أوقات سابقة، رغم أن بعض اللاعبين ووكلائهم في نزاعاتهم مع بعض الأندية كانوا يقدمون ملحق عقد خاصاً يتحدث عن بنود إضافية غير موجودة في العقد الأصلي الموجود لدى اتحاد الكرة، مما يعني اختراقاً واضحاً وبالدليل المادي لقانون سقف الرواتب، بل إن هيئة التحكيم التي كان يترأسها باتحاد الكرة، فصلت في قضايا مخالفات ولَم تعاقب أطرافها، هذه قمة التناقض في التصريحات خلال فترة قصيرة بخصوص سقف الرواتب الوهمي في كثير من الأحيان، فلقد اخترعناه ونسيناه إلا في العقود المقدمة لاتحاد الكرة، ومن تحت الطاولة، الكل يفصل العقود وملاحقها حسب المزاج، والعرض والطلب.

Ⅶوبما أننا ما زلنا نتحدث عن الرواتب وسقف الرواتب، فإن الصينيين الذين خربوا سوق اللاعبين العالمية بالمبالغ الخيالية التي أغروا فيها بعض الأسماء العالمية، على ما يبدو يخططون لوضع سقف الرواتب في أعقاب أحدث جولة من التعاقدات المكلفة التي أبرمتها الأندية الصينية وأدهشت بها العالم، فلقد أفادت التقارير بأن الأندية الصينية صرفت ما قيمته نصف مليار دولار منذ عام 2016 حتى الآن، حيث تضمنت صفقاتها البرازيلي أوسكار والأرجنتيني كارلوس تيفيز، وهناك عروض مغرية للعديد من النجوم الأوروبيين وبأرقام فلكية لكوستا الذي تمرد على ناديه تشيلسي، بعد أن سمع بقيمة العقد الصيني، ولكنني متأكد من أن وجود قوانين سقف رواتب لن تصلح في أغلب دول العالم من دون تثقيف اللاعبين والإدارات والأندية.

Ⅶآخر تصريحات الدكتور خليفة الغفلي لدبي الرياضية عقب انتهاء الجولة الخامسة عشرة، وبعد غضب الكثير من الأندية على مستوى التحكيم وارتفاع الكثير من الأصوات للتعبير عن عدم الرضا قال: إن لجنة الحكام شكت كلاً من أحمد الرميثي وعلي البدواوي واجيري وكوزمين وعبدالمجيد حسين وجمهور الوحدة، للجنة الانضباط والعقوبات قادمة، هذا كله رغم إصرار لجنة الحكام على أن أخطاء التحكيم في الدور الأول كانت 8 بالمئة، وَيَا خوفي أن رئيس لجنة الحكام يقاضينا بعد كل نقد لكل جولة من جولات دوري الخليج العربي.