زايد الجد وزايد الحفيد.. إرث خالد

أبناء الإمارات جميعاً هم أبناء زايد الذي كان مؤسساً عظيماً لهذه الدولة التي وُلدت لتبقى رايتها على المدى خفاقة فوق كل عالٍ وشامخ، مثلما كان أباً للجميع بما يمثله من قدوة، ومثلاً أعلى غرس في أبنائه قيم صفاء النية والإخلاص والتفاني من أجل وطنهم وشعبهم وأمتهم، وتشربوا منه شيم الشجاعة والإقدام والبطولة، ليظل إرث الخير الذي تركه خالداً يحمله أبناؤه جميعاً في القلوب.

في مقدمة هؤلاء الأبناء، الأكثر براً بإرث زايد الخير، بواسل القوات المسلحة، الذين يقدمون الغالي والنفيس، ويضربون أروع الأمثلة بالعطاء والبذل، ويضحّون بالدماء والأرواح، من أجل هذه الأرض المباركة وشعبها، ومن أجل أمة بكاملها، تواجه التحديات هذه الأيام.

من بين هؤلاء البواسل، كان الشيخ زايد بن حمدان، حفيد وسَميّ زايد الخير، الذي زاد على ما يحمله من مجد، بضرب أعظم العبر، وهو يشارك رفاقه البواسل مهام الشرف، وكرم البذل والعطاء، وتقديم أغلى ما تجود به النفس، متصدراً بشجاعة، ليؤكد بإقدامه الذي عز نظيره أن لا فرق بين أبناء وأحفاد زايد، فالكل لأجل الإمارات، والدم مقسوم بين الشرفاء، يتساوى فيه الكل، فداء لوطن لا تفارقه الشمس، ولا يتبدد النور فيه أبداً.

من هنا كان الفرح الكبير الذي عمّ الإمارات قيادةً وشعباً، بعودة فخر شباب الإمارات، الشيخ زايد بن حمدان بن زايد، إلى دفء الوطن، متوشحاً رداء العافية، بعد العلاج من إصابته في معارك الشرف في اليمن، ليحل في وطنه محل القلب، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ويحظى بكل هذا الترحيب والمحبة من قيادة وشعب الإمارات، فهو فرح بالبيت المتوحد، وفرح بشعورنا جميعاً أننا عائلة واحدة، وأن الواجب مطلوب من الجميع، ونموذجه ودليله الساطع، وأن قيادتنا تسبق الكل في تقديم التضحيات.

هذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يصف الشيخ زايد بن حمدان بالقدوة، وفي هذا تكثيف عظيم لكل الدلالات، إذ يقول: «زايد بن حمدان نموذج وقدوة للجيل، به وبأمثاله تُرفع الرؤوس، ويفخر الوطن، به وبأمثاله من جنود الوطن البواسل تزداد منعتنا وقوتنا وتترسخ روح الفداء في شبابنا وجنودنا»، كما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقول سموه: «كلما زادت التحديات، برهن أبناء زايد على أنهم أهل لمواجهتها، ويتشرفون بتلبية نداء وطنهم، وتشهد ميادين الواجب بتضحياتهم، وزايد بن حمدان أحد أبطال الإمارات البواسل، ورفاقه في ساحات الشرف هم خيرة شباب الإمارات في البذل والعطاء، نرفع هاماتنا فخراً بهم، ولا خوف على وطن يضم أمثالهم».

الفخر ذاته الذي عبّر عنه سمو الشيخ حمدان بن زايد بعودة نجله إلى أرض الوطن، بعد أن أدى واجبه في مقدمة الصفوف الأمامية مع إخوانه أبطال الإمارات البواسل، بقول سموه: «تفتخر الإمارات بالبطولات التي يقدمها أبناؤها في ميادين العز، ونسعد بعودة زايد بن حمدان بن زايد، أحد أبناء الإمارات البواسل، إلى أرض الوطن، بعد أن كان في مقدمة الصفوف الأمامية مع إخوانه، إنها فرحة وطن وقيادة وشعب».

الفرح الذي عمّ الجميع كان فرحاً بالقيمة العظمى التي يمثلها حفيد من أحفاد زايد، حين ينتسب إلى المؤسسة العسكرية، ويشارك رفاق السلاح مهماتهم، ويتعرض أيضاً إلى ما يتعرضون له، قيمة لا نجد لها مثيلاً إلا في الإمارات، تحمل في جوهرها الشجاعة والرجولة، والمساواة أمام الولاء للوطن، وتحض كل واحد فينا على أن يكون كريماً بلا حد لأجل الإمارات، ولأجل شعبها، خصوصاً حين تقدّم القيادة القدوة والمبادرة على التفاني وبذل النفس من أجل عز الوطن، مثلما هي الأكثر مبادرةً وتخطيطاً لأجل حياة المواطنين، ورفاه عيشهم، وتأمين مستقبلهم.

زايد الحفيد بما قدمه اليوم من نموذج، يؤكد أن زايد الجد، بروحه الطاهرة، لا يغيب أبداً، بقيمه، وإرث الخير العظيم الذي تركه فينا، والذي نرى أثره كل يوم.