إحباط عملية إرهابية في سان بطرسبورغ

تمكنت قوات الأمن الروسية، أمس، من إحباط عملية إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ. وأعلن المكتب الصحافي لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية، أن قوات الأمن اعتقلت شخصاً ينتمي إلى إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في الأماكن العامة التي تشهد تجمعات الناس ومحطات المترو والقطارات في مدينة سان بطرسبورغ.

وتجري الهيئة التحقيقات مع الموقوف دون ورود تفاصيل أكثر عن اسم الشخص أو أي معلومات أخرى. وكان انفجار وقع في أبريل الماضي، في قطار بمترو مدينة سان بطرسبورغ، وأسفر عن سقوط 14 قتيلاً وإصابة 51 شخصاً.