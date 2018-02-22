تقييد حيازة البنادق في الولايات المتحدة

اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ موقف أمس بشأن الأسلحة النارية في مواجهة موجة استنكار، إثر عملية إطلاق النار الدامية في مدرسة بفلوريدا، عارضاً حظر جهاز فتاك يحوّل بندقية إلى سلاح شبه أوتوماتيكي، سبق أن استُخدم نهاية العام الماضي في مجزرة لاس فيغاس.

ووقّع ترامب قراراً تنفيذياً يوصي فيه بفرض تقييد على البنادق في البلاد، في أول خطوة له عقب المجزرة المروعة التي حدثت في مدرسة بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي. ويأتي هذا القرار بعد الغضب الشعبي العارم عقب إطلاق مراهق الرصاص على طلبة مدرسة باركلاند الثانوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 17 وإصابة 14 آخرين.

وجاء إعلان ترامب خلال حفل تكريمي لضباط شرطة شاركوا في التصدي لعمليات قتل جماعي وقعت في الولايات المتحدة، وفق ما أوردت «سكاي نيوز عربية». وقال البيت الأبيض إن أمر رفع سن المتاح لهم حيازة الأسلحة مطروح على الطاولة. ويتيح القانون حالياً للأشخاص الذين يبلغون 18 عاماً اقتناء بندقية «آر 15» نصف أوتوماتيكية. وذكر ترامب أن أمن المدارس يتصدر أولويات إدارته، مشيراً إلى إجراءات منها معالجة قضية المختلين عقلياً، واتخاذ إجراءات أمنية، والتنسيق بين السلطات الاتحادية والمحلية.