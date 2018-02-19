بركان سينابونج في اندونيسيا يثور مجددا

ثار بركان جبل سينابونج في جزيرة سومطرة الاندونيسية اليوم الاثنين، مطلقا سيلا من الغاز الحارق لمسافة تجاوزت الأربعة كيلومترات أسفل منحدراته، وفقا لما ذكره مسؤول إندونيسي.

وذكر سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن جبل سينابونج نفث رمادا بركانيا كثيفا لمسافة بلغت خمسة كيلومترات في الجو خلال أخر ثوران له.

وأضاف نوجروهو أنه لم تقع إصابات.

يذكر أن البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 2460 مترا، يثور بشكل متقطع منذ أواخر عام 2013، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص. ولا يزال مستوى التحذير من ثوران سينابونج في أعلى مستوياته منذ حزيران/يونيو 2015.

وجبل أجونج في جزيرة منتجع بالى نشط أيضا منذ عدة أشهر، ولكن السلطات خفضت حيز منطقة الخطر من 10 كيلومترات في تشرين ثان/نوفمبر الماضي إلى أربعة كيلومترات في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تراجع نشاطه.

وتقع إندونيسيا في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي، وهي منطقة تعرف بكثرة النشاط الزلزالي والبركاني بها. ويوجد في إندونيسيا حاليا نحو 130 بركانا نشطا.