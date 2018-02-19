5 قتلى بإطلاق نار في داغستان الروسية

قُتل خمس نساء، أمس، عندما أطلق مسلح النار على المصلين أمام كنيسة أرثوذكسية في مدينة كيزليار شمالي جمهورية داغستان المسلمة في منطقة القوقاز الروسية، على ما أعلنت السلطات المحلية، مؤكدةً مقتل المهاجم.

وقالت وزارة الداخلية المحلية، في بيان، إن «مجهولاً أطلق النار من بندقية صيد في كيزليار، ما أدى إلى مقتل أربع نساء». ولاحقاً، قضت امرأة خامسة متأثرة بجروحها في المستشفى، وفق ما قالت الناطقة باسم وزارة الصحة زالينا مورتزالييفا لوكالة تاس الروسية للأنباء. وأكدت لجنة التحقيق الروسية هذه الحصيلة، لافتةً، في بيان، إلى فتح تحقيق في «قتل شخصين أو أكثر» و«تهديد حياة عناصر الشرطة». وأوردت وزارة الداخلية أن المهاجم الذي أصاب أيضاً عنصرين في قوات الأمن تمت تصفيته خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال المدير المساعد للفرع المحلي للجنة التحقيق الروسية، رسول تميربيكوف، لوكالة «إنترفاكس الروسية للأنباء»، إن مطلق النار هو أحد سكان كيزليار ومن مواليد 1995. وأكد مصدر في وزارة الصحة أن إطلاق النار وقع «أمام كنيسة»، ويأتي قبل شهر تماماً من الانتخابات الرئاسية في روسيا المقررة في 18 مارس.