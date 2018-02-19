الملكة تحظر القشات البلاستيكية

حظرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وجود القشات والعبوات البلاستيكية فوق الأراضي الملكية ضمن تحرك لوقف استعمال الأدوات البلاستيكية «على كل المستويات». ووضع قصر باكينغهام خططاً جديدة لمعالجة النفايات البلاستيكية، وأشار إلى وجود «رغبةٍ قوية في التعامل مع المسألة» في الأسرة الملكية، في خطوة يعتقد أنها بتأثير من ديفيد أتنبورو.

وقال المتحدث باسم قصر باكينغهام في هذا الإطار: «إن الأسرة الملكية ملتزمة بتقليص الأثر البيئي. وقد اتخذنا كجزء من ذلك خطوات عملية للحدّ من استعمال البلاستيك».

وتتضمن الخطة الجديدة الاستبدال التدريجي للقشات البلاستيكية في المقاهي العامة وحظر استعمال الموظفين لها تماماً في صالات الطعام.

ولن يسمح لمزودي الطعام الداخليين في القصور إلا باستعمال الأواني الزجاجية أو الأكواب الورقية القابلة للتدوير.

ويعتقد أن الملكة إليزابيث قد أبدت اهتماماً خاصاً بمسألة النفايات البلاستيكية بعد العمل مع سير ديفيد على وثائقي حواري يتعلق بالحياة البرية في دول الكومنولث. وشوهدت الملكة في لقطات صورت أثناء إنتاج الوثائقي وهي تمازح المخرج وتضحك خلال البرنامج الذي يناقش نوع النباتات الهادفة لإيجاد متنزهات مغطاة بالنباتات على امتداد 52 من دول الكومنولث.