إرسال عبوة تحوي مسحوقاً لمبنى يضم مكتب أوباما

قال جهاز الخدمة السرية الأميركي، إن شرطة واشنطن ورجال الإطفاء أزالوا مسحوقاً أرسل إلى مبنى إداري يضم مكتب الرئيس السابق باراك أوباما، لكن تبين أن المادة غير ضارة.

وذكر الناطق باسم الخدمة السرية جيفري أدامز، في بيان، أنه تم العثور على عبوة تضم مسحوقاً غير معروف في مقر الصندوق العالمي للحياة البرية في واشنطن، وهو منظمة لا تستهدف الربح.

وأضاف أدامز: تشير التحقيقات الأولية إلى أن العبوة لم ترسل إلى أي شخص أو جهة تخضع لحماية الخدمة السرية، وتبين أن المسحوق غير ضار، مشيراً إلى أن الخدمة السرية ستجري مزيداً من التحقيقات في الواقعة.

وذكرت قناة محلية تابعة لفوكس نيوز، أنه لم يعرف بعد ما إذا كان أوباما كان موجوداً في مكتبه بالمبنى وقت الواقعة. وقالت فوكس إن العبوة كانت مرسلة بالبريد إلى الصندوق العالمي للحياة البرية.