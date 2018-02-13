الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يقيل زوما من منصبه كرئيس للبلاد

قرر حزب "المؤتمر الوطني الافريقي" الحاكم في جنوب أفريقيا فجر الثلاثاء في ختام محادثات ماراثونية إقالة الرئيس جاكوب زوما من منصبه كرئيس للبلاد بعدما فشلت الضغوط التي مارسها على الرئيس لاقناعه بالإستقالة، كما أفادت وسائل اعلام محلية.

وقالت وسيلتا إعلام مستقلتان إن المجلس الوطني التنفيذي المؤلف من 107 أعضاء والذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في الحزب خلص فجر الثلاثاء في ختام إجتماع استمر 13 ساعة في فندق خارج العاصمة بريتوريا إلى "استدعاء" زوما من مهامه الرئاسية.

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن "المؤتمر الوطني الافريقي" بهذا الصدد كما تعذر الاتصال في الحال بمسؤولي الحزب لتأكيد هذه المعلومة.