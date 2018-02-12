5 قتلى بإطلاق نار في كنتاكي الأميركية

لقي 5 أشخاص حتفهم، أمس، بإطلاق نار في موقعين بولاية كنتاكي في شمال شرق الولايات المتحدة. وقال دوين برايس قائد شرطة مقاطعة جونسون، في بيان على «فيسبوك»، إن الشرطة تلقت مكالمة استغاثة عن إطلاق نار في منزل ريفي قرب بينتسفيل، على بعد نحو 260 كيلومتراً جنوب شرقي لويفيل، في كنتاكي.

وأضاف برايس أن الضباط عثروا على قتيلين هناك، وبدؤوا تمشيط المنطقة بحثاً عمن أطلق الرصاص. وذكر البيان أن مكالمة استغاثة ثانية قادت الشرطة إلى شقة سكنية في بينتسفيل، حيث عثرت على 3 قتلى بينهم المسلح.

وأوضح: «وقعت جرائم قتل مروعة.. لا أجد الكلمات المناسبة لوصف الألم لفقدان 4 أرواح بسبب تصرفات رجل واحد. أعمل مع سلطات إنفاذ القانون منذ 34 عاماً، وهذه واحدة من أكثر أعمال العنف إيلاماً التي شاهدتها».