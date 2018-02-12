مسؤولة أوروبية تدعو للاستثمار في المهاجرين لتفادي اضطرابات

أعلنت المفوضة الأوروبية للسياسة الإقليمية كورينا كريتو أن على الاتحاد الأوروبي أن يستثمر في المهاجرين لتفادي «قنبلة نووية» تتمثل في اضطرابات مدنية بعد أن أمضى عشرات السنين في الإنفاق على البنية التحتية لتنمية المناطق الأفقر في أوروبا.

وقالت في مقابلة خلال المنتدى الحضري العالمي، أكبر مؤتمر في العالم يكرس للمدن، «سيكون التكامل الاجتماعي مسألة في غاية الأهمية في السنوات المقبلة».

وأضافت كريتو السياسية الرومانية خلال المؤتمر المنعقد في العاصمة الماليزية كوالامبور: «إذا سمحنا بانغلاق المهاجرين على أنفسهم أو بعزلهم فسيصبح ذلك قنبلة نووية في المستقبل».

وكان نظام قبول اللاجئين في الاتحاد الأوروبي قد تعرض لهزة وكاد ينهار في العام 2015 بعد أن تدفق مليون لاجئ ومهاجر بالزوارق على اليونان وإيطاليا. ورفضت بولندا والمجر وسلوفاكيا والتشيك قبول بعض الوافدين الجدد.

ووصل الأمر إلى ساحات المحاكم وأضعف وحدة دول التكتل الأوروبي وامتد إلى مجالات أخرى.

وسلطت كريتو، التي تشرف على سياسة الدمج الضوء، على استثمارات حديثة على الخطوط الأمامية في أزمة المهاجرين من شراء سفينتي إنقاذ للسلطات الإيطالية إلى دعم شبكة رؤساء بلدية المدن التي تعاني عبء استضافة المهاجرين.

وقالت: إنه عندما يقع اشتباك بين سكان ومهاجرين فإن «رؤساء البلدية يقعون في المنتصف» واستشهدت بجزيرة تشيوس اليونانية الصغيرة التي شهدت أخيراً زيادة في عدد الوافدين من مهاجرين ولاجئين.