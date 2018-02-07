دولة جديدة تنضم لقائمة حظر النقاب

قالت الحكومة الدنماركية، الثلاثاء،إنها تعتزم تغريم من تغطين وجوههن في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى فرنسا وغيرها من الدول التي قيدت ارتداء البرقع والنقاب.

وقالت حكومة يمين الوسط المدعومة من حزب الشعب الدنماركي القومي إنها ستطرح تشريعا يفرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف كرونة دنماركية (1658 دولارا) لتكرار المخالفة، ولم تحدد موعدا للتصويت على القانون.

وقال سورين باب بولسن، وزير العدل الدنماركي عن غطاء الوجه: "إنه غير متوافق مع قيم المجتمع الدنماركي أو احترام المجتمع، بإخفاء الوجه عند الالتقاء بآخرين في مكان عام".

وأضاف: "بهذا الحظر نرسم خطا على الرمال يحدد أننا هنا في الدنمارك نظهر الثقة والاحترام لبعضنا البعض بالالتقاء وجها لوجه".

وحظيت الخطوة بتأييد حزب الشعب الدنماركي، الذي يعتمد عليه ائتلاف الأقلية في إقرار القانون.

وقالت الوزارة إن تغطية الوجه في احتفالات "الهالوين" أو "كتميمة رياضية" مسموح به.

وفرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية قيودا على تغطية الوجه في الأماكن العامة.