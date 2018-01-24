مقتل فتى طعنا بسكين داخل مدرسة في ألمانيا

المصدر:
  • أ ف ب
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أعلنت الشرطة الألمانية القبض على فتى يبلغ 15 عاما يشتبه بأنه طعن الثلاثاء فتى آخر يبلغ 14 عاما في حنجرته داخل إحدى المدارس.

حصلت الوقائع حوالى الساعة الثامنة (07,00 ت غ) داخل مدرسة بمدينة لونن بغرب البلاد.

واستنادا إلى بيان مشترك أصدرته النيابة العامة وشرطة دورتموند، فإن الفتى المشتبه به كان قد أتى إلى المدرسة برفقة والدته من أجل موعد مع مساعِدة اجتماعية.

وهذا الفتى المعروف لدى الشرطة بسبب طبعه العدائي، كان مقررا أن يُعاد دمجه في هذه المدرسة بعد أن كان التحق بمدرسة أخرى. وخلال انتظاره لرؤية المساعدة الاجتماعية دخل بمواجهة مع الفتى البالغ 14 عاما والذي كانت تربطه به علاقة سيئة سابقا، و أقدم على قتل هذا الأخير بطعنة من سكين في حنجرته.

ووفقا لوسائل إعلام المانية، فإن المراهقَين الإثنين ألمانيّان، فيما يحمل الفتى المشتبه به أيضا جواز سفر كازاخستانيًّا.

 

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