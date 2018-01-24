إيران تطلق صاروخي كروز في استعراض تصعيدي للقوة

في إطار استعراضاتها التصعيدية للقوة، قالت إيران إنه تم إطلاق صاروخين من طراز «كروز ضد هدفين مفترضين للعدو» في بحر عُمان وذلك في إطار اليوم الثاني لمناورات تقوم بها جنوب البلاد.

وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني إنه وفي اليوم الثاني للمرحلة الرئيسية للمناورات المشتركة الخامسة للجيش الإيراني، تمكنت وحدات القوة البحرية للجيش بنجاح من إطلاق صاروخ كروز «قدير» بعيد المدى على قطعة بحرية للعدو المفترض على مسافة بعيدة في البحر.

يذكر أن صاروخ كروز «قدير» بعيد المدى الذي يتم اختباره عملانياً للمرة الأولى من قبل وحدات القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني، هو صاروخ مطور بقابلية الإعداد السريع والتحليق المنخفض، وهو مضاد للحرب الإلكترونية ويحظى بنقطة دوران ودقة ملاحية عالية، ويعد من الصواريخ المتطورة والحديثة المضادة للسطح. ع

لى صعيد متصل، نقلت وكالة «فارس» عن الناطق باسم مناورات الجيش الإيراني إعلانه عن إطلاق صاروخ كروز «نصر» على هدف بحري. وأفادت الوكالة أنه خلال المناورات المشتركة للجيش الإيراني في السواحل الجنوبية لإيران، المطلة على الخليج العربي وبحر عمان، تم إطلاق صاروخ كروز «نصر» قصير المدى.

ووفق إعلان الناطق باسم المناورات، أنه تم إطلاق هذا الصاروخ صباح أمس على هدف بحري عائم. يذكر أن صاروخ «نصر» قادر على تدمير الوحدات العائمة بوزن 3 آلاف طن، ويعد من ضمن الصواريخ قصيرة المدى التي تطلق من السواحل والزوارق والمروحيات.