زلزالان قويان يهزان آلاسكا وجاكرتا

هز زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجات، جنوب شرقي تشينياك في آلاسكا، في الساعات الأولى من صباح أمس، على عمق عشرة كيلومترات، حسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة أن تحذيراً من وقوع تسونامي صدر في أجزاء من آلاسكا وكندا.

ونقلت «رويترز» عن المركز أنه ستجري متابعة الوضع على الساحل الغربي الأميركي بكامله.

وفي وقت لاحق، أعلن المركز أنه جرى إلغاء التحذير من حدوث «تسونامي». وتم رفع التحذير الذي شمل ولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن ومقاطعة بريتش كولومبيا في كندا، بعد أن أظهرت بيانات تتعلق بتغيرات مستوى سطح البحر أنه لم يعد هناك خطر من وقوع أمواج مد بحري عاتية. في سياق متصل، هز زلزال قوي المباني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أمس، ما دفع الموظفين إلى الفرار من المباني المرتفعة، ووقعت بعض الإصابات، ولحقت أضرار بأكثر من 130 مبنى على الأقل في أماكن أخرى في جزيرة جاوة المكتظة بالسكان. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بلغت قوته ست درجات وقع قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية، واستبعدت السلطات خطر وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقال شهود إن الناس هرعوا إلى الشوارع في وسط جاكرتا وهم يشيرون إلى المباني. وعرضت قناة مترو التلفزيونية لقطات لمرضى يجري إجلاؤهم من مستشفى.

وأوضح الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، سوتوبو بورو نوجروهو، في بيان: «في سيانجور، أصيب ستة طلبة بجروح بالغة، كما أصيب طالبان بجروح طفيفة عندما انهار سقف» المدرسة.