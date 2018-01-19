عواصف عنيفة تضرب أوروبا وتعطل الرحلات البرية والجوية وتقتل ٤ أشخاص

اجتاحت عواصف عنيفة مناطق شمالي أوروبا وسواها أمس، متسببةً في شل حركة القطارات وتعطيل في الرحلات الجوية، وموقعة أربعة قتلى قضوا بسبب تساقط الأشجار. وكانت هولندا أكبر المتضررين من جراء الرياح الشتوية العاتية - الثانية هذا الشهر - التي اجتاحتها من بحر الشمال لتضرب هذا البلد المعروف أيضاً بـ«الأراضي المنخفضة».

وألغى مطار شيبول في أمستردام، أحد أكثر المطارات ازدحاماً، كل رحلاته فترة وجيزة فيما كانت الرياح تعصف بسرعة 140 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق. وقالت إدارة المطار، في تغريدة عبر «تويتر»، إن كل حركة النقل الجوي علقت حتى إشعار آخر. واستؤنفت الرحلات تدريجياً بعد نحو ساعتين، لكن المطار اضطر إلى إغلاق مداخل اثنتين من قاعات المغادرة الثلاث بعد تطاير قطع من سقفه. وقالت الناطقة باسم المطار غيدي سخريزر إن رجال الإطفاء قدموا للمساعدة، لأن الوضع لم يكن آمناً، مؤكدةً عدم وقوع إصابات.

وفيما رفعت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرها إلى الحد الأعلى «الأحمر»، قتل رجل «62 عاماً» في بلدة أولست وسط هولندا بسبب تساقط أشجار. وقالت الشرطة الهولندية إن الرجل قتل عندما خرج من شاحنته ليزيل جزءاً من الشجرة يسد الطريق، كما قتل هولندي آخر (62 عاماً) في مدينة إينسخيديه عندما سقطت شجرة على سيارته، بحسب وكالة الأنباء الهولندية.

وفي بلجيكا، قتلت امرأة عندما اصطدمت السيارة التي تقودها بشجرة أثناء عبورها غابة على بعد 35 كيلومتراً جنوبي بروكسل.

وفي ألمانيا، قضى رجل (59 عاماً) في حادث مرور نجم عن العاصفة فريدريكيه في منطقة إيميريخ-التين في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا.

وأعلنت شركة السكك الحديد الهولندية (إن إس) أنه بسبب العاصفة ستتوقف جميع القطارات حتى إشعار آخر باستثناء تأمين خدمة محلية في خرونيغن وليمبورغ. وعلّق تاليس، القطار الفائق السرعة، رحلاته إلى هولندا وألمانيا ساعات عدة.

كما تم وقف قطار لتاليس كان متوجهاً إلى هولندا من بروكسل، في أنتويرب وطلب من جميع الركاب النزول والانتظار ساعتين على الأقل.

وأحصت هيئة المرور الوطنية 25 شاحنة كبيرة انقلبت بسبب الرياح الشديدة، ما أسفر عن اختناقات مرورية على ست من الطرق الرئيسية في البلاد.

وقالت إن مرفأ روتردام أكبر مرافئ الشحن الأوروبية، غير ممكن الوصول إليه من الشمال بسبب مشكلات على ثلاث طرق سريعة في المدينة. وألغي عدد من الرحلات الجوية في ألمانيا في مطاري دوسلدورف وميونيخ، فيما أعلنت السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» أنها ستخفض سرعة قطاراتها السريعة بين فولفسبورغ وبرلين.