عقوبات أوروبية على 7 مسؤولين فنزويليين

أعطت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، الضوء الأخضر لفرض عقوبات جديدة على فنزويلا بسبب قمع المعارضة، تستهدف سبعة مسؤولين في نظام الرئيس نيكولاس مادورو بينهم الرجل الثاني في السلطة ووزير الداخلية. وقال مصدر دبلوماسي إن بين المسؤولين الذين تستهدفهم العقوبات، الرجل الثاني في النظام نائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد، النائب ديوسدادو كابيو في الجمعية التأسيسية، ووزير الداخلية الجنرال نستور ريفيرول.

وتشمل العقوبات شخصيات أخرى متهمة بقمع تظاهرات المعارضة، وهم رئيس الاستخبارات غوستافو غونزاليس لوبيز والنائب العام طارق وليام صعب والقائد السابق للحرس الوطني البوليفاري أنطونيو بينافيدس الذين أدرجت أسماؤهم على اللائحة السوداء للاتحاد، حسب المصدر نفسه، مؤكداً بذلك أسماء أوردتها وسائل إعلام فنزويلية.

وبين السياسيين رئيس المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا ورئيس المحكمة العليا ميكائيل مورينو. ومورينو مدرج على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بتهمة تجاوز صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة والسماح للسلطة التنفيذية بالحكم بمراسيم طارئة.

وتقضي «الإجراءات المُقيدة» للاتحاد الأوروبي التي تقررت أمس، على مستوى السفراء، عادة بتجميد موجودات وحرمان المسؤولين من تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.