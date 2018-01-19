مقتل باكستانية وابنتها تشاركان في حملة تلقيح ضد شلل الأطفال

قتل مجهولون، أمس، باكستانية وابنتها تشاركان في حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في كويتا. وقال المسؤول في الشرطة اعتزاز أحمد غورايا، إن مهاجمين مجهولين قتلوا سكينة بيبي (38 عاماً) وابنتها رضوانة بيبي (16 عاماً)، بينما كانتا تقومان بتلقيح أطفال في ضاحية المدينة. وأضاف: كنا نستعين في السابق بعناصر من الشرطة لتوفير أمن المشاركين في حملات ضد شلل الأطفال، لكننا عدلنا عن ذلك قبل بضعة أشهر، لأنه كان يلفت الأنظار. وأوضح: «في الوقت الحاضر، نطلب من المشاركين في حملات التلقيح أن يهتموا بأحيائهم ولا نوفر لهم الأمن».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، لكن عناصر طالبان دأبوا على الاعتداء على المشاركين في حملات التلقيح ضد شلل الأطفال. وقتل أكثر من 100 شخص في اعتداءات على حملات التلقيح منذ ديسمبر 2012. وتُوجه إلى المشاركين في حملات التلقيح الذين يمثلون أجهزة رسمية، التهمة بأنهم جواسيس يعملون لحساب السلطات، وخصوصاً منذ لجأت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) إلى حملة تلقيح وهمية للبحث عن أسامة بن لادن القائد السابق لتنظيم القاعدة، والذي قتل في مايو 2011.

من جهة أخرى، قتل شرطيان وأصيب ثالث بجروح خطرة بينما كانوا مارين على دراجات نارية في كويتا، حسب ما ذكر اعتزاز أحمد غورايا، حيث أطلق مجهولون كانوا على دراجات نارية، النار عليهم في وسط المدينة.