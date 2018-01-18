طائرة تهبط في الصحراء وعلى متنها 224 راكباً

هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران الماليزية "ماليجا ايرلاينز"، كانت تقوم برحلة بين سيدني وكوالالمبور وعلى متنها 224 راكبا، اضطراريا اليوم الخميس في اليس سبرينغز في صحراء استراليا بسبب عطل في المحرك ما أثار ذعر المسافرين، كما ذكرت وسائل الإعلام الأسترالية.

وقالت شركة الطيران إنه تم تغيير مسار طائرة من طراز "ايرباص ايه330-300" "لأسباب تقنية" إلى اليس سبرينغز حيث هبطت من دون مشكلات.

وقد أبلغ عدد من الركاب وسائل إعلام أسترالية عن حالات ذعر بسبب هذه الحادثة.

وقال محمد نوغيب لقناة "ايه بي سي" الأسترالية "بدأ المحرك بإصدار أصوات غريبة. عشت لحظات جزع مريعة".

أما تشين كاناني، وهو راكب آخر، فقال "هذه الرحلة كانت أشبه بالجحيم. لقد أبلغونا بضرورة الاستعداد لهبوط اضطراري".

وتعرضت الخطوط الجوية الماليزية لكارثتين كبيرتين في العام 2014. ففي مارس، فُقدت طائرة تابعة للشركة في الرحلة رقم "ام اتش 370" بعدما انطلقت من كوالالمبور في اتجاه بكين وعلى متنها 239 شخصا.

وفي يوليو، أسقطت طائرة في الرحلة "ام اتش 17" كانت فوق منطقة قتالية في أوكرانيا في طريقها من امستردام إلى كوالالمبور وعلى متنها 298 شخصا.