مقتل 3 عسكريين أتراك بتحطم طائرة نقل في الأناضول

أعلن الجيش التركي تحطم طائرة نقل عسكرية، أمس، في جنوب الأناضول، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين كانوا على متنها. وأفاد بيان القوات التركية المسلحة أن الطائرة، التي كان على متنها طياران اثنان وخبير تقني، تحطمت في محافظة إسبارطة، مقدماً التعازي لعائلات «رفاقنا الأبطال» الذين لقوا حتفهم من جراء «حادثة أليمة».

ولم يتضح بعد سبب الحادث، لكن المحافظ شهموس غونايدين تحدث لقناة «تي آر تي» التلفزيونية الرسمية عن وجود ضباب كثيف في المنطقة. وقال: «نعمل على الوصول إلى حطام» الطائرة. وأفاد الجيش أن الطائرة من طراز «كاسا» انطلقت من محافظة أسكي شهر غربي الأناضول قبل أن ينقطع الاتصال بها، فيما بدأت عملية البحث والإنقاذ.