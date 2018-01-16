ترامب: لست عنصرياً

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكون «عنصرياً» بعد تصريحات نُقلت عنه ووصف فيها بلداناً يأتي منها المهاجرون بأنها «حثالة».

مثيراً استياء شديداً في العالم وضاعف من حدة السجال في الكونغرس بشأن وضع مئات آلاف المهاجرين في الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحافيين في نادي ترامب الدولي للغولف في «وست بالم بيتش» بفلوريدا، حيث كان يتناول العشاء مع زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس النواب كيفن مكارثي «أنا لست عنصرياً. أنا الشخص الأقل عنصرية الذي تُقابلونه».

واتهم ترامب خصومه الديمقراطيين بإبداء سوء نية في التوصل إلى اتفاق حول برنامج «داكا» (مختصر «الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين»)، الذي أطلقه سلفه باراك اوباما في 2012، وأجاز لـ690 ألفاً من المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية عندما كانوا أطفالاً، العمل والدراسة في الولايات المتحدة بصورة شرعية.

وقال «نحن جاهزون ومصممون وقادرون على إنجاز اتفاق حول داكا»، لكن «لا أعتقد أن الديمقراطيين يريدون التوصل إلى اتفاق».