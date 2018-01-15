بدء محادثات بين الكوريتين حول مشاركة "الشمالية" في الألعاب الأولمبية

بدأت الكوريتان الاثنين محادثات تتعلق بمشاركة فنانين من فرق ترعاها حكومة الشمال في دورة الألعاب الأولمبية التي ستجرى في فبراير في الجنوب ووافقت بيونغ يانغ على المشاركة فيها.

وأعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن أربعة مندوبين من الشمال التقوا موفدين جنوبيين بعيد الساعة العاشرة (01,00 ت غ) من الاثنين في القسم الشمالي من "المنطقة الأمنية المشتركة" في قرية بانمونجوم الحدودية.

ويضم الوفد الكوري الشمالي كوون هيوك-بونغ المسؤول الكبير في وزارة الثقافة وهيون سونغ-وول نجمة "مورانبونغ" أكبر فريق لاغاني البوب في كوريا الشمالية كل أعضائه من النساء.

وتأسست هذه الفرقة في 2012 من عشرة أعضاء اختارهن جميعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون على ما يبدو.

وكانت هذه الفرقة احتلت عناوين الصحف في 2015 بعد الغائها حفلة في بكين بسبب خلاف على عرض مقرر لصور لصواريخ كورية شمالية.

وذكرت صحيفة "شوسون ايلبو" الكورية الجنوبية حينذاك أن الفرقة الغت حفلتها وعادت الى كوريا الشمالية ورفضت ضغوط السلطات الصينية.

أما الوفد الكوري الجنوبي فيضم مسؤولين من فرقة الاوركسترا الكورية ما يوحي بأن فنانين من البلدين قد يشاركون معا في العرض.

ويفترض أن تجتمع الكوريتان السبت المقبل في لوزان مع اللجنة الاولمبية الدولية لمناقشة مشاركة رياضيين من الشمال.

وبعد أشهر من الشكوك، قررت كوريا الشمالية في أول حوار رسمي بين الكوريتين منذ أكثر من سنتين ارسال وفد إلى دورة الالعاب الأولمبية التي ستنظم في بيونغ شانغ من 09 إلى 25 فبراير، لا يضم رياضيين فقط بل وفنانين ايضا.