محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان

عقد ممثلون بالحكومة الأفغانية محادثات غير رسمية مع خمسة من أعضاء طالبان في تركيا أمس، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية.

ويمثل همايون جرير وعباس بشير الحكومة الأفغانية في الاجتماع. ونقلت القناة التلفزيونية عن هومايون جرير قوله إن المحادثات غير رسمية، وإنهم سيبحثون الآليات لتمهيد الطريق لإجراء محادثات رسمية بين الجانبين. وأضاف أن أعضاء طالبان يمثلون «مجلس شورى كويتا» وشبكة حقاني وفصائل أخرى لطالبان.

ورفض ذبيح الله مجاهد، أحد الناطقين باسم طالبان، الاجتماع، زاعماً أن المشاركين لا يمثلون الحركة. وكانت الجولتان الأولى والثانية من المفاوضات بين طالبان والحكومة قد عقدتا في تركيا العام الماضي.