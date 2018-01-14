استمرار البحث عن مفقودين في انهيارات كاليفورنيا

المصدر:
  • واشنطن - وكالات
التاريخ:
طباعة Email

قال مسؤولو الطوارئ في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية إنهم يبحثون عن خمسة أشخاص مفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم أو محاصرين بسبب الانهيارات الطينية، وأعلنوا توسيع نطاق عمليات البحث.

وقتل 18 شخصاً على الأقل، وقال المسؤولون إن احتمال العثور على مزيد من الناجين تحت الطبقة الطينية الكثيفة يتقلص. ووقعت الانهيارات الطينية الضخمة قبل فجر يوم الثلاثاء الماضي بسبب هطول أمطار غزيرة تسببت في انزلاق كتل ضخمة من الطين والحطام من التلال التي جردتها حرائق الغابات في الشهر الماضي من الأشجار والنباتات التي تسهم في تثبيت التربة.

وطلب مسؤولون في المقاطعة من السكان في الطرف الجنوبي الشرقي من مونتيسيتو شرقي مدينة سانتا باربره مغادرة منازلهم لنحو أسبوع أو أسبوعين لمساعدة عمليات البحث والإنقاذ. ونشرت السلطات عمال إنقاذ في طائرات هليكوبتر ومركبات عسكرية مرتفعة العجلات ومعهم كلاب للبحث عن المفقودين.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon