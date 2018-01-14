استمرار البحث عن مفقودين في انهيارات كاليفورنيا

قال مسؤولو الطوارئ في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية إنهم يبحثون عن خمسة أشخاص مفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم أو محاصرين بسبب الانهيارات الطينية، وأعلنوا توسيع نطاق عمليات البحث.

وقتل 18 شخصاً على الأقل، وقال المسؤولون إن احتمال العثور على مزيد من الناجين تحت الطبقة الطينية الكثيفة يتقلص. ووقعت الانهيارات الطينية الضخمة قبل فجر يوم الثلاثاء الماضي بسبب هطول أمطار غزيرة تسببت في انزلاق كتل ضخمة من الطين والحطام من التلال التي جردتها حرائق الغابات في الشهر الماضي من الأشجار والنباتات التي تسهم في تثبيت التربة.

وطلب مسؤولون في المقاطعة من السكان في الطرف الجنوبي الشرقي من مونتيسيتو شرقي مدينة سانتا باربره مغادرة منازلهم لنحو أسبوع أو أسبوعين لمساعدة عمليات البحث والإنقاذ. ونشرت السلطات عمال إنقاذ في طائرات هليكوبتر ومركبات عسكرية مرتفعة العجلات ومعهم كلاب للبحث عن المفقودين.