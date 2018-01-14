إيران تجدد رفضها أي تعديل للاتفاق النووي

أكدت إيران، أمس، مجدداً، رفضها أي تعديل للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى، وذلك رداً على إمهال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأوروبيين لدراسة تشديد النص.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إن إيران «لن تتخذ أي إجراء بعيد عن التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ولن تقبل بأي تعديل لهذا الاتفاق، لا اليوم ولا في المستقبل، ولن تسمح بربط الاتفاق النووي بقضايا أخرى». وكان ترامب قرر الجمعة، تمديد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، بموجب الاتفاق النووي «للمرة الأخيرة».

وقال في بيان «إنها المرة الأخيرة»، التي يتم فيها تمديد تعليق العقوبات، مطالباً «باتفاق» مكمّل مع الأوروبيين، من أجل «التصدي للثغرات الكبيرة» في نص الاتفاق النووي.

وحذر ترامب من أنه «في غياب اتفاق» مكمّل للاتفاق النووي، ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، الأمر الذي يعني نهاية الاتفاق النووي الذي تم توقيعه قبل عامين ونصف العام في فيينا. واتهم البيان الإيراني، الرئيس الأميركي «بمواصلة أعماله العدائية ضد الشعب الإيراني، كما يفعل منذ عام».

انتشال جثتين من ناقلة إيرانية

انتشل فريق إنقاذ صيني جثتين من ناقلة نفط إيرانية منكوبة لا تزال مشتعلة بعد أسبوع من نشوب حريق فيها عقب تصادم في بحر الصين الشرقي. ووضع أعضاء فريق الإنقاذ الأربعة أجهزة تنفس كي يتمكنوا من الصعود إلى سطح الناقلة «سانتشي» حيث عثروا على جثتين.

وحاول المنقذون الوصول إلى أماكن الإقامة في السفينة لكن منعتهم درجات الحرارة المرتفعة والتي بلغت نحو 89 درجة مئوية على متن السفينة المنكوبة. وتم انتشال جثة بحار يشتبه بأنه من السفينة يوم الاثنين وأرسلت إلى شنغهاي للتعرف عليها.

ولا يزال بقية أفراد الطاقم، الذي يضم 30 إيرانياً واثنين من بنجلاديش، مفقودين. وقالت الوكالة إن فريق الإنقاذ انتشل مسجل بيانات الرحلة أو «الصندوق الأسود»، قبل أن يغادر السفينة بعد أقل من نصف الساعة من صعوده إليها بسبب تحول وجهة الرياح ولأن «الدخان السام الكثيف» أدى إلى تعقيد العملية.