ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الكوريتين وافقتا على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل في غداً الاحد في متنزه تونغيل على الجانب الكوري الشمالي من قرية بانمونغوم الحدودية التي تعرف باسم قرية الهدنة. وقالت وزارة الوحدة في سيؤول أمس إن كوريا الشمالية اقترحت إجراء محادثات بشأن فرص إرسال فريقها الثنائي للرقص الفني على الجليد إلى الأولمبياد الشتوي الذي تستضيفه مدينة بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية.
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البيت الأبيض: صحة الرئيس الأميركي ممتازة
أعلن طبيب البيت الأبيض أن صحة الرئيس دونالد ترامب ممتازة بعد أن خضع لأول فحص طبي كرئيس للولايات المتحدة في أعقاب أسبوع..
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تحذيرات من نزوح الملايين في فيتنام وبنغلاديش جراء ارتفاع مياه البحار
حضّت الأمم المتحدة الدول على اتخاذ إجراء لخفض التلوث الكربوني والحد من الاحتباس الحراري، لا سيما في دول ساحلية عرضة للتضرر من جراء ذلك مثل فيتنام،
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ميركل تستعد لتسلم ولاية رابعة صعبة
تتردد عبارة «ائتلاف الخاسرين» في ألمانيا، في إشارة إلى الحكومة المقبلة، التي تتحضر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لترؤسها خلال ولايتها الرابعة الأخيرة..
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إيران تجدد رفضها أي تعديل للاتفاق النووي
أكدت إيران، أمس، مجدداً، رفضها أي تعديل للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى، وذلك رداً على إمهال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأوروبيين لدراسة تشديد النص.
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روسيا تنشر صواريخ «أرض ــ جو» في القرم
ذكرت وكالات أنباء روسية أن روسيا نشرت فرقة جديدة مزودة بصواريخ أرض-جو من طراز (إس-400) في شبه جزيرة القرم أمس في تصعيد للتوتر العسكري في المنطقة.
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سقطت مروحية في بحر العرب، كانت تقل مسؤولين بشركة نفط هندية إلى وحدات حفر في عرض البحر، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
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محادثات بين سيؤول وبيونغيانغ غداً
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الكوريتين وافقتا على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل في غداً الاحد في متنزه تونغيل ..
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قال مسؤولو الطوارئ في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية إنهم يبحثون عن خمسة أشخاص مفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم أو محاصرين بسبب الانهيارات الطينية،
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استطلاع «البيان» تهديد الحوثي للملاحة يتطلب موقفاً حازماً
تهديدات ميليشيات الحوثي الإيرانية للملاحة الدولية في البحر الأحمر والحديث عن إمكانية قطع المتمردين الحوثيين الملاحة في
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زيمان يتصدر الجولة الأولى في انتخابات رئاسة التشيك
أظهرت نتائج بعد فرز 90.3 في المائة من الدوائر الانتخابية في التشيك فوز ميلوس زيمان بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أمس بحصوله على 39.80 في المائة من الأصوات.
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مصر قلقة بشأن ضبط سفينة تركية تحمل متفجرات إلى ليبيا
أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم تداوله إعلامياً بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا..