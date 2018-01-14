محادثات بين سيؤول وبيونغيانغ غداً

المصدر:
  • سيؤول - وكالات
التاريخ:
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ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الكوريتين وافقتا على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل في غداً الاحد في متنزه تونغيل على الجانب الكوري الشمالي من قرية بانمونغوم الحدودية التي تعرف باسم قرية الهدنة. وقالت وزارة الوحدة في سيؤول أمس إن كوريا الشمالية اقترحت إجراء محادثات بشأن فرص إرسال فريقها الثنائي للرقص الفني على الجليد إلى الأولمبياد الشتوي الذي تستضيفه مدينة بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية.

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