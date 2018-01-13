«بوكو حرام» تقتل 20 حطّاباً في نيجيريا

قتل متمردو جماعة بوكو حرام المتطرفة، 20 حطّاباً على الأقل في شمال شرقي نيجيريا، على ما أفاد سكان وعناصر في ميليشيات تدعم قوات الأمن. ووقع الهجوم الدامي حين فتح مسلحون على دراجات بخارية النار على مجموعة من الحطابين، أثناء جمعهم الحطب في قرية كاجي، قرب مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو المضطربة.

وقال إبراهيم ليمان الذي يقود ميليشيات مدنية تساعد الأمن النيجيري: قتل مسلّحو بوكو حرام 20 شخصاً في الهجوم، وفقد أثر 15 آخرين ويعتقد أنهم مخطوفون من قبل المهاجمين، وأضاف: نعتقد أن المسلحين الذي نفذوا اعتداء مايوا هم أيضاً مسؤولون عن اعتداء كاجي.

وأكد شوايبو سيدي أحد سكان المنطقة رواية ليمان، موضحاً أن شقيقه قتل في الهجوم. وفي 30 ديسمبر الماضي، قتل التنظيم المتطرّف 25 حطاباً في قرية مايوا على بعد نحو 20 كلم من مايدوغوري.