ترامب لماكرون: على إيران الكف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار بالمنطقة

المصدر:
  • واشنطن - رويترز
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، على أهمية أن "توقف إيران أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأمام ترامب حتى الجمعة لاتخاذ قرار بشأن استمرار تعليق العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015.

وحث ماكرون وحكومتا بريطانيا وألمانيا ترامب على الالتزام بالاتفاق النووي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وماكرون اتفقا في الاتصال الهاتفي على مواصلة الضغوط على كوريا الشمالية "حتى تعود إلى مسار نزع السلاح النووي".

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