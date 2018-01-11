حادثتا تصادم سفن في بحر إيجة ونهر الراين

تكثّفت حوادث اصطدام السفن في الأيام الأخيرة، حيث اصطدمت سفينة ترفع علم سيراليون بسفينة حربية روسية في بحر إيجة، واصطدمت سفينة بجسر على نهر الراين في كولونيا بكولونيا، في حين لا تزال النار مشتعلة بناقلة النفط الإيرانية التي اصطدمت مع سفينة شحن صينية.

وقالت البحرية الروسية أمس، إن سفينة شحن ترفع علم سيراليون اصطدمت بإحدى سفنها الحربية في بحر إيجه يوم 30 ديسمبر.

اصطدام نهر الراين

وعقب فترة قصيرة من فتح نهر الراين للملاحة أمام السفن في مدينة كولونيا الألمانية، اصطدمت سفينة أمس بالجسر الجنوبي بالمدينة. وذكرت شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» أن الجسر المخصص لعبور القطارات تم إغلاقه حوالي ساعتين عقب الحادث، ثم تم فتحه مجدداً.

الناقلة الإيرانية

في الأثناء، اضطرت فرق الإنقاذ، التي تكافح حريقاً بناقلة نفط إيرانية اصطدمت بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي، للتراجع اليوم الأربعاء بعد انفجار بالناقلة مع استمرار الحريق لليوم الرابع.

وقالت وزارة النقل الصينية في بيان اليوم الأربعاء إن الانفجار وقع ظهر اليوم خلال قيام عمال الإنقاذ بمكافحة الحريق. ولم يتضح بعد سبب وحجم الأضرار التي لحقت بالناقلة جراء الحادث.

قالت وزارة المحيطات والمصائد في كوريا الجنوبية، أمس، إن النيران قد تظل مشتعلة في ناقلة النفط الإيرانية في بحر الصين الشرقي لنحو شهر مع استمرار الحريق لليوم الرابع عقب تصادم الناقلة مع سفينة شحن صينية. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية عن مسؤول قوله إن البحرية الإيرانية انضمت إلى جهود مكافحة الحريق اليوم الأربعاء.