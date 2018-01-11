وزيران بريطانيان يثيران جدلاً بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

وجه وزيران بارزان في الحكومة البريطانية، أمس، دعوة إلى ألمانيا للتوصل إلى نموذج تعاون تجاري واقتصادي جديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يثير المزيد من التوترات.

ونشر وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، والوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، مقالاً مشتركاً في صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» اليومية، وضعا فيه خططاً لـ«حل معد خصيصاً» ويهدف إلى تعظيم التعاون الاقتصادي بين بريطانيا والتكتل الأوروبي.

وكتب الوزيران: «عندما نغادر الاتحاد الأوروبي، سنخرج أيضاً من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، ولكن من أجل الاتفاق على نموذج جديد للتعاون، علينا ألا نقتصر على النماذج والاتفاقيات القائمة».

وأضافا: «علينا استخدام الخيال والإبداع الذي أبداه بلدانا والاتحاد الأوروبي في الماضي، لوضع حل خاص انطلاقاً من نقطة البداية المتكاملة والفريدة وصولاً لتعظيم التعاون الاقتصادي وتقليل الخلافات».

ومن شأن هذه التعليقات أن تثير المزيد من التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن محادثات الخروج من الاتحاد، خاصة في ظل رفض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي القاطع لأي تحركات من جانب لندن للوصول إلى اتفاق انتقائي بشأن الخروج.